RIVM: 191 nieuwe besmettingen, hoogste dagelijkse stijging sinds 2 weken

In de afgelopen 24 uur was de toename in Rotterdam het grootst. Daar werd bij 49 mensen Covid-19 vastgesteld, schrijft de NOS.

Terwijl wereldwijd steeds meer maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld, leeft het virus op veel plekken weer op. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg donderdag ook al van 85 naar 91. Het hoogste aantal in ruim een week tijd.