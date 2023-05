Premium Het beste van De Telegraaf

Inwoners Spanbroek opgelucht: ’Je leeft toch mee met zo’n onbekende ontvoerde man’

De man werd aangetroffen vlak bij het station van Beverwijk. Ⓒ ANP / HH

SPANBROEK - De man die vrijdag in het Noord-Hollandse Spanbroek hardhandig een auto in werd gesleurd en drie dagen vermist werd, is maandagmiddag in goede gezondheid in Beverwijk teruggevonden. In een eerste verhoor heeft hij verklaard inderdaad ontvoerd te zijn, aldus een woordvoerder van de politie. „Maar er zijn geen uiterlijke kenmerken van mishandeling.” Inwoners van Spanbroek zijn opgelucht dat de man is gevonden.