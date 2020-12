Vrouw rijdt hond aan maar blijft doorrijden met dier in bumper

De vrouw was van Brabant op weg naar Schiphol. Het ongeluk gebeurde bij Best. „Je ziet niet waar hij is gebleven, maar ja, je hebt haast dus dan rij je gewoon door. Niet uitstappen, geen Dierenambulance bellen, nee gewoon doorrijden, want je hebt haast”, zo schrijven medewerkers op Facebook.

Op de A2 wijzen meerdere mensen vervolgens naar de auto van de vrouw en gebaren haar dat ze moet stoppen. Dan blijkt dat ze de hond al die tijd heeft meegesleurd. De Dierenambulance wordt ingeschakeld. Een woordvoerster laat aan Hart van Nederland weten dat de Jack Russel waarschijnlijk nog een tijd levend heeft vastgezeten in de bumper en dat de kans groot was dat het dier nog geleefd had als de vrouw wel gestopt was. „Toen onze medewerkster de hond uit de grill van de bumper haalde was het dier nog helemaal slap en lijkstijfheid treedt snel op. De hond had absoluut nog kunnen leven.”

De vrouw zelf had hier geen boodschap aan. „Dan denk je toch onderhand wel dat de boodschap duidelijk is. Helaas is niets minder waar. Mevrouw was geïrriteerd dat het allemaal zo lang duurde, want tja mevrouw had haast... Echt mensen gaat het echt zo in de wereld momenteel? Wij regelen het wel mevrouw, wij vangen de eigenaren wel op en en zorgen dat het dier een waardig afscheid krijgt, als u maar op tijd op Schiphol bent.”

Het baasje van de aangereden Charlie laat onder het bericht van de Dierenambulance weten. „Dierenambulance de Ronde Venen/ Amstelland, super veel dank voor jullie warme en meelevende manier hoe jullie met de situatie van Charlie zijn omgegaan. Ik wens jullie hele fijne feestdagen met jullie naasten en dieren. The story about the driver will be continued...”