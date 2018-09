Jongen (17) gepakt voor moord in Eindhoven

Het slachtoffer was in een huis in Eindhoven waarvan de bewoner op het moment van het misdrijf niet thuis was. De bewoner trof bij thuiskomst het slachtoffer in een plas bloed aan. Gealarmeerde hulpdiensten konden niks meer voor hem betekenen.

De politie wil niet zeggen waar de 17-jarige is aangehouden en of hij het slachtoffer kende.

De jonge verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.