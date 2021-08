Denemarken ziet Covid-19 niet langer als bedreiging samenleving

Video

‘Henkie en Wenkie’ herenigd: ‘Had ‘nee’ moeten zeggen’

Henk en Chantal, bekend van hun deelname aan Married At First Sight, gaan uit eten in het discovery+programma Eating With My Ex: Going Dutch. Hierin blikken zij terug op hun spraakmakende huwelijk, dat van korte duur bleek.