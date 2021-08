Quarantaineregel op scholen zet kwaad bloed: ’Ongevaccineerde kinderen dupe van angst’

Premium Verhalen achter het nieuws

Marja ziet haar man al maanden niet: ’Ik laat een virus mijn huwelijk niet kapotmaken’

Inmiddels is het gezin van Marja Hofman (51) anderhalf jaar gebroken. Ze is al 28 jaar getrouwd met haar man, die voor zijn werk in de Filipijnen woont. Een lange afstandsrelatie in tijden van corona is niet altijd even makkelijk, vertelt ze.