Onderzoek: angst is in zweet terug te vinden

Ze onderwierpen 24 mannen aan een onderzoek. Na het tonen van horrorfilms werd okselzweet afgenomen. Daarna kregen de mannen grappige filmscènes te zien en ook Rail Away, een tv-programma waarbij een trein door rustgevende landschappen trekt. Daarop werd eveneens zweet ingezameld.

Het angstzweet is echt „heel anders” dan zweet bij geluk of bij een neutrale stemming, aldus de onderzoekers. De resultaten zijn nog maar „een eerste stap” in het blootleggen van de „chemische vingerafdruk” van diverse lichaamsgeuren, aldus de universiteit.

De Universiteit Utrecht heeft een speciaal laboratorium ingericht: het smell-lab voor geuronderzoek. De wetenschappers willen verder uitvinden hoe geuren gedrag beïnvloeden.”