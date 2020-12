Gehaaste pakketbezorger met beschadigde band mag van politie niet verder rijden

Volgens de politie scheurde de pakketbezorger met ruim 100 kilometer per uur over de Esschebaan in de Brabantse gemeente, terwijl hij daar maar 60 mocht rijden. Niet alleen vanwege de hoge snelheid werd de man op de bon gegooid. De APK van het busje bleek vervallen, en een van de banden beschadigd. De politie publiceerde op Twitter een foto van de band, die weinig profiel leek te hebben en waarin een beschadiging in het loopvlak zichtbaar was. De gehaaste chauffeur moest uitstappen en mocht niet meer verder rijden, aldus de politie.