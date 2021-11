Sinterklaas komt aan in wisselvallig Nederland

Dat voorspelt weerbureau Weeronline. In plaatsen waar de Sint zaterdag al binnenkomt, komt een paraplu goed van pas. Vooral in de ochtend trekken buien over het land en daarbij is het af en toe kletsnat. In de middag nemen de buien iets af en vanuit het noordwesten breekt dan af en toe de zon door. Het wordt 11-13 graden. Dat is iets zachter dan normaal in november, maar door de wind voelt het toch wat kouder aan.

Zondag: geen paraplu maar warme trui

Zondag draait de wind naar het noordoosten waardoor het nog iets kouder aanvoelt. „Bij de Sinterklaasintocht sta je vaak lange tijd stil. Door de wind koel je snel af. Kleed je dus lekker warm aan”, adviseert Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline.

Vrijdagmiddag vallen de eerste buien

Vrijdag is het overwegend droog. Op veel plaatsen is het zonnig met wat sluierbewolking. Aan het einde van de middag neemt de bewolking toe en ’s avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen.