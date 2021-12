OM eist maximale jeugddetentie voor doodslag 14-jarige Lotte

Het misdrijf gebeurde begin dit jaar op 10 januari. De jongen zou samen met zijn destijds 17-jarige broer Lotte mishandeld en gewurgd hebben op industrieterrein Het Wendelgoor in Almelo.

Aanleiding hiervoor was een ruzie om een naaktfoto die de oudste boer aan Lotte had gestuurd. Hij kwam erachter dat Lotte de foto naar anderen had doorgestuurd. De broers wilden haar daarom ’een klap’ geven.

Eenmaal op het industrieterrein kwam de ontmoeting tot een gevecht. Lotte is uiteindelijk in een sloot geduwd en overleden. Haar lichaam hebben de broers afgedekt met rietmaaisel. Pas later maakte onderzoek duidelijk dat Lotte door wurging om het leven is gekomen.

Volgens de officier van justitie is er geen sprake van moord omdat de broers geen vooropgezet plan hadden om het meisje van het leven te beroven. Wel is er sprake van doodslag. Omdat de jongste broer destijds nog maar 15 jaar was, is de maximale jeugddetentie dat hem kan worden opgelegd één jaar.

Tegen de oudste broer is vorige week de maximale jeugdstraf van twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist.