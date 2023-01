Zoon van drugsbaron ’El Chapo’ opgepakt in Mexico

In de nacht van woensdag op donderdag was het ook al onrustig in Culiacan, in de noordelijke staat Sinaloa, waar het drugskartel met dezelfde naam zich gevestigd heeft. Ovidio heeft een belangrijke positie binnen dat kartel gekregen na de arrestatie van zijn vader. El Chapo zit momenteel in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uit voor moord, drugssmokkel en witwassen. El Chapo zou twaalf kinderen hebben, schrijft Reuters.

Bloedbad

Ovidio Guzmán zat in 2019 ook al korte tijd vast. Toen is hij op verzoek van president Manuel Lopez Obrador snel vrijgelaten, omdat anders een bloedbad dreigde. Hij was bang dat er vele slachtoffers zouden vallen onder de burgerbevolking tijdens vuurgevechten tussen kartelhandlangers en veiligheidstroepen. Zijn arrestatie was slechts 30 uur vol te houden. Toen werden de veiligheidstroepen overlopen door de mannen van het kartel van El Chapo na een lang vuurgevecht tussen de twee partijen.

De kartelleden waren waarschijnlijk getipt over de aanstaande arrestatie van Ovidio, want het gebied werd overspoeld door gewapende mannen. Straten werden afgezet, voertuigen in brand gestoken en een groep gevangenen wist te ontsnappen. De aanval duurde uren en werd live uitgezonden op televisie. Bij de aanval kwamen zeker veertien mensen om het leven.

In eerste instantie ontkende de Mexicaanse president dat hij Ovidio had laten gaan. Later gaf hij dit wel toe. Falk Ernst, een senior analist voor de Internationale Crisis Groep noemde het vrijlaten van Ovidio Guzman een ’gevaarlijk precedent’. Het zou de boodschap uitzenden dat niet het leger en de politie, maar de kartels in Mexico in controle zijn.