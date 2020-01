’Luchtvaart kan niet meer wegkijken in stikstofdiscussie’

Remkes benadrukt dat zijn stikstofadvies niet per definitie betekent dat de luchtvaartsector moet inkrimpen. Het hoeft ook niet te betekenen dat Lelystad Airport er niet kan komen en dat Schiphol niet kan groeien van 500.000 naar 540.000 vluchten per jaar. „Ik zie dat het advies heel verschillend wordt geïnterpreteerd, maar dat staat niet in het rapport.”

’Het valt mee en tegen’

Wel betekent zijn advies dat ook de luchtvaartsector een bijdrage moet leveren aan stikstofbeperking, vertelt Remkes. „In die zin valt het mee en tegen. Het valt mee, omdat het aandeel uit de luchtvaartsector relatief gering is. Het valt tegen, omdat dat aandeel wel groter is dan eerder gedacht.”

De luchtvaartsector kan niet meer wegkijken in de stikstofdiscussie, valt op te maken uit de woorden van Remkes. Ondanks dat de stikstofbijdrage relatief gering is. „Dat maakt niet uit voor wat er moet gebeuren. Alle sectoren moeten een bijdrage leveren.” Het valt hem op dat ’er geweldig wordt gejij-bakt in deze discussie’. „Maar er wordt van alle sectoren een bijdrage verwacht, ook van de luchtvaart.”

Remkes denkt dat minder stikstof wel degelijk mogelijk is als de sector groeit, al heeft hij de exacte oplossing nog niet paraat. „Minder is mogelijk, Schiphol ziet zelf ook mogelijkheden. Er valt bijvoorbeeld winst te behalen bij voor- en natransport, minder met auto naar Schiphol en meer met trein.”

Van Nieuwenhuizen ’blij’

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat in een reactie weten ’blij te zijn’ met het advies. „Het is een belangwekkend onderwerp. We gaan het advies zorgvuldig bestuderen en komen als kabinet op een later moment met een inhoudelijke reactie.”

Ook in de coalitie worden nog nauwelijks conclusies verbonden aan het rapport. „We zien de discussie met interesse tegemoet. Het is nu in eerste instantie aan het kabinet”, reageert VVD-Kamerlid Harbers.