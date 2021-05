Vliegveld Minsk stelt boarden vlucht uit na tip terreurdaad

Over de aard van de tip is momenteel nog niets bekendgemaakt. Ook is nog niet bekend of er meer veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Op de luchthaven van Minsk haalden de autoriteiten zondag het Wit-Russische oppositielid en journalist Roman Protasevitsj van het vliegtuig en arresteerden hem. De actie heeft geleid tot woedende internationale reacties.