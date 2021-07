Pas op! Zo gehaaid is de coaching industrie

In een nieuwe aflevering van Ongefilterd met Kitty en Elif, dompelen Telegraaf-journalisten Kitty Herweijer en Elif Isitman zich onder in deze booming business. Ook wordt er geschakeld met psychiater Esther van Fenema. Zij merkt op dat geluk een product is geworden waar wij allemaal recht op hebben: „Als het even minder gaat, wordt dat meteen als een probleem gezien en daar moet dan extern een oplossing voor worden gezocht.”

