'Snel proces om sluiting wietboot'

Dat maakte voorzitter Marc Josemans van de VOCM bekend. „We zijn niet gebaat bij het rekken van procedures”, zei Josemans. „We willen snel duidelijkheid wat wel of niet mag. Daarom vragen we Hoes om de bezwaarprocedure over te slaan zodat we direct kunnen beginnen met de bodemprocedure.”

De Mississippi kan formeel naar de voorlopige voorzieningenrechter stappen om sluiting op te schorten in afwachting van de behandeling van een formeel bezwaar. Die stappen wil de VOCM overslaan.

Eerder dit jaar sprak de bestuursrechter uit dat een sluiting vorig jaar van coffeeshop Easy Going in Maastricht onterecht was. Hoes liet de zaak ook toen voor 3 maanden sluiten wegens verkoop van wiet aan buitenlanders. Volgens de rechtbank had Hoes niet goed uitgelegd waarom zo'n zwaar middel als sluiting werd gebruikt. Mildere maatregelen zouden wellicht voldoende zijn geweest. Hoes denkt nu echter betere argumenten te hebben.