OORLOG IN OEKRAÏNE Vredesplan Zelenski door Rusland naar prullenbak verwezen Experts voorzien opleving oorlog: ’Oekraïne heeft nog verschrikkelijk lange weg te gaan’

Door onze redactie buitenland

De Oekraïense president President Volodimir Zelenski heeft op de G20 dinsdag een tienpuntenplan gepresenteerd om vrede te bereiken. Na de bevrijding van Cherson ruiken sommige Oekraïners de overwinning. De vraag is echter of Zelenski’s routekaart kans van slagen heeft. Volgens het Institute for the Study of War is het einde van de oorlog nog lang niet in zicht. Sterker nog: bij de Amerikaanse denktank voorspellen ze dat de gevechten de komende tijd juist heviger zullen worden.