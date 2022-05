Britse ziekenhuismedewerkster opgepakt voor vergiftigen baby

Diverse media schrijven dat de 27-jarige verdachte in het kinderziekenhuis van Birmingham werkzaam was als verpleegkundige. De vrouw werd na de dood van het kind geschorst. Wat de zorgmedewerkster precies met het kind heeft gedaan en waarom, is niet bekendgemaakt.

De politie meldt dat de verdachte al donderdag, enkele uren na het overlijden, werd opgepakt op verdenking van het toedienen van gif met de bedoeling iemands leven in gevaar te brengen. Ze is inmiddels vrijgelaten in afwachting van het onderzoek en forensische testen, melden Britse media.

In het kinderziekenhuis van Birmingham worden kinderen tot 16 jaar behandeld.