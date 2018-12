Richtlijnen voor Chinese toeristen

De richtlijnen zijn gepubliceerd op de website van de Chinese centrale overheid. Er wordt aangegeven dat Chinezen zich goed moeten gedragen als het gaat om het behoud van natuur, de infrastructuur en een schoon milieu. Ook is het belangrijk dat ze andere culturen respecteren en zichzelf op een gepaste manier vermaken.

De hoeveelheid Chinezen die op vakantie gaan is sterk toegenomen in de afgelopen jaren. Sinds 2012 heeft China zelfs meer burgers die op vakantie gaan dan Amerika en Duitsland. De inwoners uit deze drie landen geven het meest geld uit op vakantie. Met in totaal 83 miljoen mensen geven ze 102 miljard euro uit aan toerisme.

Egypte incident: 'Ding was here'

De oproep voor 'normaal gedrag' van de burgers als toerist komt voort uit de recente beschadiging die is gemaakt door een Chinese toerist in Egypte. De vijftienjarige toerist heeft zijn naam gesneden in een 3500 jaar oude steen in de Egyptische Luxor Tempel. Naast alle woede vanuit Egypte, was China degene met de meeste kritiek. Open en bloot werd de tiener bekritiseert. Na dit incident zijn de Chinezen bang dat dit gedrag wordt gezien als normaal gedrag voor elke Chinees door de wereld.