Brand in parlementsgebouw Zuid-Afrika laait weer op

De brand ontstond zondag in de vroege ochtend en verwoestte een groot deel van het gebouw. Het aantal brandweerlieden was teruggebracht van zeventig tot een stuk of twaalf, om de laatste brandhaarden op de vierde verdieping te bestrijden. Het vuur in een ruimte bij het dak laaide maandagmiddag toch weer op.

Inbraak en diefstal

Een 49-jarige man wordt ervan verdacht de brand te hebben gesticht. Hij is ook aangeklaagd voor inbraak en diefstal. Hij werd zondag in het pand opgepakt en moet dinsdag voor de rechter verschijnen. De man zou via een raam van een kantoor naar binnen zijn geglipt. Het is niet bekend hoe hij de beveiliging heeft kunnen ontwijken.

Het oudste deel van het parlementsgebouw werd in 1884 opgeleverd. In de jaren 20 en 80 van de vorige eeuw werden twee nieuwe delen toegevoegd. Het vuur ontstond vermoedelijk in het oudste gedeelte, in een van de kantoren, en verspreidde zich vervolgens door het pand. Hoewel de omvang van de schade nog niet bekend is, wordt die al geschat op honderden miljoenen euro’s.

Onder meer het gedeelte waar het parlement zetelt is afgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen. Het parlement was met kerstreces. De brand zal volgens president Cyril Ramaphosa geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het parlement. „Het werk zal worden voortgezet”, laat hij weten. Het parlement zetelt in Kaapstad, de regering zit bijna 1500 kilometer verderop in Pretoria.