Drukte op de weg door einde vakantie en slecht weer

Zo lopen automobilisten op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen vertraging op. Op de A73 richting het noorden is bij Nijmegen-Dukenburg een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan passeren via de vluchtstrook, maar „de file is met 40 minuten wel flink”, aldus Rijkswaterstaat.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De A16 richting Breda is bij knooppunt Princeville gesloten vanwege een ongeluk. „Er komt een politieonderzoek en het is nog niet bekend hoe laat de weg weer vrij is”, aldus Rijkswaterstaat. Verkeer wordt omgeleid via de A58 en kan keren bij Etten-Leur.

De Heinenoordtunnel op de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam is dicht vanwege werkzaamheden. Het verkeer kan omrijden, maar het zorgt dus wel voor ophoping.