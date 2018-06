Uitspraak agente met hoofddoek uitgesteld

Politieagenten op straat moeten neutraal blijven, vindt de korpsleiding. Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT - Het College voor de Rechten van de Mens heeft meer tijd nodig voor de uitspraak over het dragen van een hoofddoek bij de politie. Een agente uit Rotterdam had de zaak bij het College aangespannen, want zij wil tijdens haar werk haar hoofddoek dragen. De politie staat dat echter niet toe. Het College bekijkt of de politie in strijd handelt met de Algemene wet gelijke behandeling.