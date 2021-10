Hoogste aantal Britse coronadoden in ruim halfjaar

LONDEN - Het aantal coronadoden in Groot-Brittannië heeft het hoogste niveau in ruim een halfjaar bereikt. Het gaat om 223 sterfgevallen in een etmaal. De laatste keer dat een hoger aantal werd geregistreerd, was op 9 maart toen 231 besmette mensen bezweken.