Grote brand chemisch bedrijf

De brand woedde op een industrieterrein aan het Volkerak, tussen Dinteloord en Heijningen. Volgens de politie is sprake van 'beperkte stankoverlast'. Over eventuele gevaarlijke stoffen in de lucht hebben de hulpdiensten geen mededelingen gedaan.

De rookontwikkeling wordt in de gaten gehouden, aldus de politie via Twitter. Telefonisch was de politie niet bereikbaar voor een nadere toelichting.