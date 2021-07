Brand bij vleesverwerker Bodegraven eindelijk geblust

BODEGRAVEN

De brandweer was zondag de hele dag druk in de weer. De brand leek in de avond grotendeels geblust, maar laaide later toch weer op. Even na 23.00 uur was het vuur onder controle, maar het nablussen nam nog veel tijd in beslag. In het pand zijn veel koelcellen en kleine ruimtes die stuk voor stuk moesten worden opengebroken om bij het vuur te komen.

De brand veroorzaakte veel rook. Gedurende tweeënhalf uur gold zondagmiddag een snelheidsbeperking op de snelweg A12 vanwege rookoverlast.Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-Alert uitgestuurd. Die werd met het sein brandmeester afgemeld, maar met het oplaaien van het vuur twittert de veiligheidsregio zondagavond: „We zijn er dus nog niet vanaf: nogmaals het advies ramen en deuren gesloten te houden als je last hebt van de rook.”

Op het moment dat de brand uitbrak, was alleen de portier in het pand aanwezig. Die is veilig naar buiten gekomen.