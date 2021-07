Veel rook door grote brand in bedrijf in Bodegraven

Op het moment dat de brand uitbrak, was alleen de portier in het pand aanwezig. Die is inmiddels veilig buiten. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een groot pand en is er de vrees dat het vuur zich verder verspreidt. Daarom zijn er slangen over de weg naar open water gelegd, om voldoende water beschikbaar te hebben.

Op de N11 geldt een snelheidsbeperking vanwege de rook. Meetploegen van de brandweer houden de rookverspreiding in de gaten.