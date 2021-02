Nikkei na 30 jaar weer boven 30.000 punten

De hoofdindex in Tokio eindigde uiteindelijk 1,9 procent hoger op 30.084,15 punten. Het was voor het eerst sinds augustus 1990 dat de Nikkei weer terugkeerde op dat niveau. De Japanse beurs is deze maand al ruim 8 procent gestegen door de hoop op een stevig herstel van de coronacrisis en sterke bedrijfsresultaten.

Op macro-economisch terrein bleek dat de Japanse economie in het laatste kwartaal van vorig jaar met 12,7 procent op jaarbasis is gegroeid. Dat was meer dan economen hadden verwacht. In het hele coronajaar 2020 kromp de op twee na grootste economie ter wereld met 4,8 procent. Dat was de eerst krimp sinds de financiële crisis in 2009.

SoftBank

SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, steeg 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil ByteDance mogelijk de Indiase tak van filmpjesapp TikTok verkopen aan het rivaliserende Indiase Glance. SoftBank heeft een belang in Bytedance en Glance. TikTok is sinds juli vorig jaar verboden in India als gevolg van het grensconflict met China.

De Kospi in Seoul noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus en de All Ordinaries in Sydney klom 0,9 procent. In Hongkong en Shanghai waren de markten nog gesloten vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. De beurs in Hongkong gaat dinsdag weer open. De Chinese beurzen blijven tot en met woensdag dicht.