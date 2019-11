Stak drugsduikboot oceaan over?

Eerder dit jaar wist de Amerikaanse kustwacht in de buurt van Colombia een drugsonderzeeër te onderscheppen. Ⓒ Guardia Costera de EE.UU

AMSTERDAM - Ze wisten niet wat ze meemaakten, de agenten in Cangas do Morrazo. In de de gemeente in Galicië, aan de Atlantische Oceaan en vlakbij de grens met Portugal, sloeg de vondst van een onderzeeër uit, waarschijnlijk, Colombia met 3000 kilo cocaïne zondag in als een bom. Voor het eerst lijkt er hard bewijs dat drugs in een U-boot de Atlantische Oceaan over is vervoerd.