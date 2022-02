Na dag en nacht graven zijn reddingswerkers vlakbij Rayan

Video

Na kritiek VI Vandaag: ‘Knip-en-plakwerk’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week reageert Jan op de kritiek die hij kreeg van VI Vandaag. Verder nieuws over Marga Bult, Rachel Hazes en Henk Krol. Gaat hij verhuizen...