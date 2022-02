Reddingswerkers gaan tunnel in om Rayan (5) te redden: ’Hij zou leven en ondergronds onderzocht worden’

Het jongetje viel dinsdag in een 35 meter diepe put. Zaterdagmorgen werd het werk een tijdje stilgelegd uit vrees voor instortingsgevaar. Rond 15.30 uur meldden Marokkaanse media dat de graafwerken beëindigd waren en een medisch team Rayan uit de put probeerde te krijgen.

Marokkaanse reddingswerkers zijn zaterdagmiddag afgedaald in de tunnel die hen leidt naar de plaats waar de kleuter Rayan vastzit. Dat meldt persbureau AFP. De reddingswerkers worden bijgestaan door een medische ploeg en er staat een ambulance klaar aan de uitgang van de tunnel. Een medische helikopter zou in de buurt klaarstaan.

Rond 04.00 uur vannacht meldde een officiële woordvoerder dat „de laatste meters” nog gegraven moesten worden. Sinds vrijdag werd dat laatste, horizontale stuk met de hand weggegraven omdat reddingswerkers bang waren dat de put zou instorten of dat er door erosie grond in de waterput zou vallen.

Naar verluidt botsten de reddingswerkers in de loop van die werkzaamheden nog op een groot rotsblok dat tussen hen en het jongetje zat. De hele nacht is er gewerkt om het rotsblok weg te halen. Tegen zaterdagmiddag was ook dat obstakel weg.

Toestand onduidelijk

Intussen zit de kleine Rayan op zo’n 35 meter diepte nog steeds vast. Maar volgens officiële bronnen is het kind nog steeds in leven en is er nog contact. Er wordt zuurstof gevoerd naar de plek waar hij vastzit en er is ook voedsel naar beneden gebracht.

Het kindje zou wel gewond zijn aan het hoofd, blijkt uit videobeelden gemaakt door een camera die naar beneden werd gebracht. Volgens een woordvoerder van de reddingsdiensten is de jongen van houding veranderd - hij zit nu met z’n rug naar de camera - en is het nu moeilijker om hem te observeren.

Wanneer de reddingsoperatie eindelijk afgerond kan worden, blijft onduidelijk. Al sinds vrijdag is er sprake van nog „enkele uren” werk. Toch gaat het moeilijker dan men eerst dacht. Ook omdat het in de nacht van vrijdag op zaterdag geregend heeft en omdat de reddingswerkers op zulke diepte ook geen zuurstof hebben. Dat vertraagt de operatie.

Aan de put zijn ondertussen honderden mensen samengekomen Vrijdagavond moest men daarom zelfs dranghekken plaatsen om iedereen op een veilige afstand te houden. Het gevaar voor instorting is nog steeds reëel.