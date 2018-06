Tornadoslachtoffer vindt fortuin terug in puin

Bridges huis werd volledig verwoest door de tornado van vorige week die door Oklahoma City raasde. Wanhopig zocht de 68-jarige in alle puin naar zijn geld. In een envelop bewaarde Bridges 2000 dollar (ruim 1500 euro) onder een vensterbank in zijn woning. Maandag herkende hij, in het bijzijn van een dozijn sympathisanten, plotseling het venster.

“Ik kon het niet geloven. Het was een wonder”, vertelt een geëmotioneerde Bridges stamelend aan CNN. De man hoopt een nieuwe pick-up te kopen, omdat zijn auto’s de tornado niet hebben overleefd.