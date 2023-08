Brand in Haarlemse Albert Heijn onder controle

Het vuur is niet overgeslagen naar panden in de buurt. De bewoners van de circa vijftig woningen die vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkwam werden ontruimd, kunnen onder begeleiding van personeel van Stichting Salvage terug naar hun woning. „Daar wordt dan nog even gekeken hoe ernstig de schade is in de woning, of er veel rook in staat”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De Albert Heijn staat aan het Soendaplein, in de Indische wijk in Haarlem-Noord, een woonwijk. Het vuur woedde vooral in het magazijngedeelte. Dat is afgebrand, maar er zijn ook wat muren instabiel, daar wordt nog naar gekeken. Hoelang de brandweer nog nodig denkt te hebben voor nablus- en herstelwerkzaamheden, kon de woordvoerder niet zeggen.

In de parkeergarage onder de supermarkt is bluswater gestroomd. De winkel was op het moment dat de brand uitbrak nog niet open en volgens de woordvoerder stond er slechts een enkele auto van personeel. Voor waterschade aan auto’s hoeft niet te worden gevreesd, omdat in de garage slechts enkele centimeters water staat, aldus de zegsman.

Het vuur begon in de container van de vrachtwagen, tussen de producten. Of de vrachtwagen die vlam vatte een elektrisch voertuig was, weet de woordvoerder niet. Ook de oorzaak is nog onbekend. Niemand is gewond geraakt. Wel zijn twee medewerkers van de winkel door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.