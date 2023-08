Grote brand in Haarlemse Albert Heijn

HAARLEM - In Haarlem woedt vrijdagochtend een grote brand in een Albert Heijn. De brand begon waarschijnlijk in een vrachtwagen die bij het laad- en losgedeelte van de supermarkt stond, en is overgeslagen naar de supermarkt. Inmiddels staat de hele Albert Heijn in brand, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Ⓒ Mizzle Media / Michel van Bergen