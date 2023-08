Meerdere huizen ontruimd om grote brand bij Albert Heijn Haarlem

De brand woedt vrijdag in de Albert Heijn aan het Soendaplein, in een woonwijk in de Indische wijk in Haarlem-Noord. De brand begon vermoedelijk in een vrachtwagen die in het laad- en losgedeelte van de supermarkt stond en is overgeslagen naar de rest van de supermarkt. Inmiddels staat de hele Albert Heijn in brand, zegt de woordvoerder.

Tekst gaat verder onder de video.

Geprobeerd wordt te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Volgens de zegsman zitten aan de Albert Heijn geen andere panden vast, maar staan er wel panden dicht in de buurt.

In de winkel, die normaal gesproken op vrijdag om 07.00 uur open gaat, waren op het moment dat de brand uitbrak geen klanten, maar was wel personeel aanwezig. Iedereen kon op tijd wegkomen. De twee mensen die werden nagekeken door ambulancepersoneel, hadden volgens de woordvoerder wat dichter op de brand gestaan.

Bij de brand komt veel rook vrij. Mensen die wonen in omliggende straten (Soendastraat, Florestraat, Lombokstraat en Balistraat) is gevraagd hun huis te verlaten. De bewoners is gevraagd zelf een onderkomen te zoeken. "Als het langer duurt, gaan we kijken naar een opvangplek." Om hoeveel mensen het precies gaat, weet de woordvoerder niet.

Tekst gaat verder onder het X-bericht.

Wie last heeft van de rook wordt opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten en niet te komen kijken naar de brand. Er is volgens de zegsman ruim afgezet, waardoor mensen die komen kijken op ruime afstand staan en daardoor nauwelijks iets zullen kunnen zien, zegt hij. "Overal op straat liggen slangen en er moeten veel hulpverleningsvoertuigen langs", legt de woordvoerder de reden van de ruime afzetting uit. Er worden metingen verricht om te kijken of er andere dan bij brand gebruikelijke gevaarlijke stoffen vrijkomen.

De producten in de Albert Heijn kunnen volgens de zegsman als verloren worden beschouwd. Of dat ook geldt voor het pand kon hij nog niet vertellen.