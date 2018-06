Samsom: vertrek Pronk heel erg jammer

„Ik ben een groot bewonderaar van Jan Pronk en vind het dus heel jammer dat hij dit doet. Ik begrijp het ook niet goed. Dit kabinet maakt voor het eerst sinds de jaren 70 de verschillen tussen arm en rijk kleiner en voor het eerst pakken we echt de financiële sector aan. Dat zijn ambities waar Pronk zich ook echt in zou moeten kunnen vinden”, zei Samsom.

Hij spreekt het verwijt van Pronk tegen dat hij het verzet in de PvdA tegen de strafbaarstelling van illegaliteit niet waardig heeft behandeld. „Ik heb hard staan werken en zweten in zaaltjes. In de PvdA is nooit iets vanzelfsprekend. Ik weet zelf welke strijd ik heb moeten voeren, dat was een meer dan waardige discussie.”