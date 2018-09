Wat U Raakt: Geplukt

Uitgerekend gisteren, toen mijn stukje over de AOW-politie in de krant verscheen, kreeg Martin Bergen een brief van de SVB: hij moet 9000 euro terugbetalen, plus een boete van 750 euro. Gaat u zitten, op uw oude dag: overheidsterreur tot in het graf.

Martin moet nog wél voor nader kruisverhoor naar de SVB-inquisitie komen. Ziek en maar net ontslagen uit het ziekenhuis, was hij zo dom de hulp in te roepen van een bekende, die hem dag en nacht verzorgd heeft. Geen intieme relatie, slechts een helpende hand. Mantelzorg, noemt de overheid dat. Pas daar mee op, want onze ambtenaren kleden je meteen uit!

Geen goed woord hebben lezers voor de manier waarop de politiek omspringt met onze bejaarden. Een nationaal schandaal!

Wie als AOW'er te vaak bezoek krijgt, loopt een groot risico op burenverraad of staatsspionage. Vaste normen bestaan hiervoor niet, dat is ook het grootste bezwaar van de Ombudsman. Te vaak weet de overheid de feiten zo te draaien dat verboden 'samenwoning' de uitkomst van het ambtelijke knopentellen is en er daarom grote bedragen moeten worden teruggestort.

Advocaat mr. Ron van Asperen, die meer dan een kwart eeuw verdachten van 'samenwoning' verdedigde tegen de inhalige overheid, mailt mij dat verweer knap lastig is. 'De sociale recherche manipuleert de verklaringen, zodat die voor vervolging bruikbaar zijn. Zij laten dit ook nog door het slachtoffer ondertekenen. Die zet z'n handtekening onder zijn eigen vonnis.'

Wie de boel bewust belazert, moet worden aangepakt. Maar het is ronduit stuitend dat AOW'ers als fraudeurs worden aangemerkt, terwijl zij volkomen te goeder trouw hulp verlenen, zich van geen kwaad bewust.

'Bij verhoren wordt er urenlang op ouderen ingepraat. Zij moeten hun onschuld maar bewijzen', mailt mij OuderenOmbudsman Romme. 'Ouderen zijn hier vaak niet tegen opgewassen.'

Veel lezers hebben hetzelfde advies voor de sociale recherche: ga lekker achter Bulgaren en Polen aan en laat onze ouderen gezellig voor elkaar zorgen. Het Nationaal Ouderenfonds en veruit de meeste lezers zijn het met mij eens: als twee AOW'ers slechts één huis hebben, wonen zij dus samen. Maar hebben bevriende ouderen, die elkaar geregeld bezoeken, elk een eigen huis - door de overheid eenvoudig na te gaan - dan moet men samen op vakantie kunnen, elkaars boodschappen mogen doen en over en weer met een gerust hart bij elkaar uit logeren kunnen gaan, zo vaak men maar wil. Dat hoort bij een onbezorgde oude dag.

Spaargeld afgenomen, fors gekort op de pensioenen, zorgtoeslag wegbezuinigd, zijn onze ouderen nu nog niet genoeg geplukt?