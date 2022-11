Verpleegkundige ontdekt pas achteraf dat ze haar eigen dochter hielp

Jayme Erickson deed gewoon haar werk. De ambulancemedewerker reageerde op 15 november jongstleden op de oproep van een verkeersongeval. Toen Erickson aankwam, ontfermde ze zich over een pubermeisje dat bij het ongeluk betrokken was geweest. Met veel moeite werd het jonge slachtoffer uit de auto gehaald en uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze bezweek aan haar verwondingen.

’s Avonds kwam er een politieagent bij Erickson langs om gruwelijk nieuws te onthullen. De verpleegkundige had niet zomaar een meisje geholpen, het slachtoffer was Montana, de 17-jarige dochter van Erickson.

Jayme Erickson overleed op 17-jarige leeftijd.

Afgrijzen

Een vriend van Erickson vertelde op een emotionele persconferentie over het moment dat de verpleegkundige ontdekte dat ze haar eigen dochter had geholpen: „Vol afgrijzen hoorde ze dat het meisje in de verkreukelde auto dat ze in leven probeerde te houden zodat haar familie nog afscheid van haar zou kunnen nemen en dat door haar verwondingen compleet onherkenbaar was, Jayme’s eigen dochter was.”

Erickson zelf prees op de persconferentie de moed van haar dochter: „Ze was een vechter en ze vocht tot en met de dag dat ze overleed. Ze was mooi, zo mooi. Ze slaagde in alles waarvoor ze zich inzette.”