‘Rutte nooit eerder zo open over privéleven’

De Winther had met collega Inge Lengton, de chef van de politieke redactie van de Telegraaf, een persoonlijk gesprek met Rutte. Hierin sprak de premier over de dood van zijn moeder, die hem zeer heeft aangegrepen. „Dat heeft een grotere impact gehad dan we tot nu toe wisten. Het was een loodzware periode voor Rutte, hij was er kapot van.”

De Winther legt luit wat de strategie van Rutte voor de verkiezingscampagne gaat worden, of de concurrentie nog wel een kans maakt, en waar Rutte zich met de VVD op wil gaan richten.

Luister de politieke podcast van De Telegraaf hier, hieronder, of via je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcasts.