Weekendweer: zomers slot van juli

In de oostelijke helft van het land valt vrijdagochtend wat lichte regen. Op andere plekken blijft het droog en schijnt zo nu en dan de zon. Op meer plaatsen breekt de zon in de loop van de dag door. In het oosten en noordoosten is dit pas in de tweede helft van de middag het geval.

In het noorden wordt het maximaal 21-22 graden en in het zuiden zijn er temperaturen van zo’n 25 á 26 graden. In het midden van het land worden temperaturen van tussen de 23 en 24 graden verwacht.

Zaterdag wordt een ideale zomerdag, schrijft Weeronline, met in de middag temperaturen rond de 25 graden. In de middag is er meer bewolking. ,,De temperatuur bereikt uiteindelijk 23 tot 25 graden in het noorden en westen en 25 tot 27 graden in het midden, oosten en zuiden met de hoogste waarden in het zuiden”, schrijft Weeronline. Later op de dag komt de zon wat vaker achter de wolken vandaan.

Zondag is dag met meer wind, maar met in de ochtend regelmatig zonneschijn. Op de stranden wordt het ongeveer 23 graden, langs de oostgrens kan het 26 graden worden. Later op de dag neemt de bewolking toe en trekken vanuit het westen een aantal buien het land over, met mogelijk onweer. Door de bewolking koelt het in de avonduren ook maar langzaam af.