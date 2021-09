Premium Het beste van De Telegraaf

Horeca baalt van QR-code: ’Nu moeten we weer politieagent gaan spelen’

Door Edwin Rensen en Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

„Ik ben hier echt niet blij mee”, verzucht eigenaar Kristian de Leeuw van café Marseille: „We werken al zo hard om onze verliezen van de afgelopen periode goed te maken en dan moeten we straks ook nog op die code gaan handhaven.” Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - De invoering van de QR-code per 25 september in de horeca maakt veel los. Ondernemers en klanten zitten er over het algemeen niet op te wachten. „Hiervoor zou je weer extra personeel moeten inzetten, terwijl we al een tekort aan mensen hebben.”