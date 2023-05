Man rijdt mogelijk opzettelijk in op barrières nabij Witte Huis

Op beelden is te zien hoe een busje tegen een barrière botst en naast een rij verkeerspalen tot stilstand komt. Op het moment dat de bestuurder door handhavers werd benaderd, zou de achterklep zijn opengesprongen. De bus bleek later nagenoeg leeg te zijn. Wel is op beelden te zien dat de autoriteiten een hakenkruisvlag aangetroffen hebben.

Twee maal

Getuigen zeggen tegen de lokale televisiezender WUSA9 dat de man zeker twee keer tegen het obstakel zou zijn gebotst. Een nabijgelegen hotel werd op verzoek van de autoriteiten ontruimd, meldt The Washington Post.

„Er zijn geen gewonden bij het personeel van de Secret Service of het Witte Huis en de oorzaak en wijze van de crash worden nog onderzocht”, zei een woordvoerder van de veiligheidsdienst op Twitter. De verdachte is ter plaatste aangehouden. De politie zei tegen WUSA9 dat de bestuurder verdacht wordt van een poging om de president, vicepresident of een van hun familieleden te doden, ontvoeren of mishandelen.