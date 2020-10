Karikatuur Erdogan op nieuwe cover Charlie Hebdo

De publicatie komt in een tijd met oplopende spanningen tussen Turkije en Frankrijk. De Franse president Macron heeft strenger optreden aangekondigd tegen extreme moslimorganisaties na de onthoofding van een geschiedenisleraar door een 18-jarige moslim.

Erdogan heeft opgeroepen tot een boycot van Franse producten omdat hij Macron een islamvijandige houding verwijt.

Charlie Hebdo was in 2015 doelwit van een bloedige aanslag door moslimextremisten waardoor twaalf mensen om het leven kwamen. Aanleiding was de publicatie van spotprenten van de moslimprofeet Mohammed die door moslims beledigend worden opgevat.

In september publiceerde het blad de karikaturen van Mohammed nog een keer vanwege de rechtszaak tegen betrokkenen bij de terreuraanval. Kort daarna was er een steekincident bij het vroegere kantoor van het blad.

