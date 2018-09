Kamervragen over bestrijding meeuwenoverlast

De kwestie is door de Alkmaarse CDA-wethouder Jan Nagengast aangekaart bij de fractie in de Tweede Kamer. De drie gemeenten kampen de laatste jaren met toenemende overlast van meeuwen. Ze lanceerden vorig jaar het plan in het broedseizoen eieren van meeuwen te vervangen door plastic exemplaren. Een eerste proef hiermee in Alkmaar is vorige week stilgelegd toen de afwijzing van het ministerie binnenkwam.

De gemeente Alkmaar hoopt gezien de korte periode die het broedseizoen duurt, dat de Kamervragen ertoe leiden dat de stad alsnog een ontheffing krijgt, aldus de woordvoerder. De gemeente is verbaasd over de afwijzing, omdat Katwijk een dergelijke vergunning wel heeft gekregen.