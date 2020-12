’Zoon Donald Trump wil Amerikaanse vuurwapenclub NRA’

De NRA kwam afgelopen zomer onder vuur te liggen. De aanklager van de staat New York streeft naar ontbinding van de machtige organisatie vanwege vermeend financieel wanbeheer. NRA-leiders zouden miljoenen dollars hebben weggesluisd voor persoonlijk gebruik en om voormalige medewerkers te laten zwijgen of loyaal te laten zijn.

De aanklager is lid van de Democratische partij. De NRA, die president Trump fanatiek heeft gesteund, wordt door conservatieve Amerikanen gezien als voorvechter van het grondwettelijke recht in de VS om wapens te bezitten, te dragen en jezelf te beschermen.