Grachten Festival Meppel

Een botenshow met historische schepen, concerten op een drijvend podium, shanty- en piratenkorenfestival, een grote braderie met oude ambachten en nog veel meer ontbreekt niet tijdens dit gezellige weekend. In, op en langs het water zijn een aantal spectaculaire attracties voor kinderen van alle leeftijden.

Om de historische Meppeler grachten in ere te houden, organiseert Stichting Meppel Vol Vaart ieder jaar in het tweede weekend van juni een groots opgezet Grachtenfestival. Tijdens dit festival bevolken vele tientallen historische schepen de Meppeler grachten en vinden er op een groot drijvend podium, maar ook op diverse andere plaatsen in de stad, concerten plaats door piraten- en shantykoren, accordeonisten, orkesten en bands. Een grote braderie, demonstraties met oude scheepsmotoren en een presentatie van historische zuiderzeeberoepen completeren het geheel.

Meer informatie staat op de website.