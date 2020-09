’Corona leidt tot hersenschade door overdreven immuunreactie’

De ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus kan ervoor zorgen dat het immuunsysteem in de hersenen op hol slaat. Het onderzoek is zaterdag gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet Microbe, meldt Nieuwsuur.

Patholoog Paul van der Valk bestudeerde met zijn team de hersenen van elf patiënten die aan Covid-19 zijn overleden. Bij tien van de elf zag hij dat de ziekte duidelijke sporen in de hersenen had achtergelaten. Zo werden er zogeheten T-lymfocyten (afweercellen) ontdekt die niet in de hersenen thuishoren.

De afwijkingen werden bij de overleden coronapatiënten in de gehele hersenen en het ruggenmerg aangetroffen. „Dit zijn cellen die normaal gesproken uit de hersenen worden geweerd”, zegt Van der Valk. „Maar bij de Covid-19-patiënten zagen we dat ze de bloedbaan hadden verlaten en het hersenweefsel binnentraden. Dan weet ik als patholoog: hier is iets goed mis.”