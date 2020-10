Model deelt schokkende foto’s van mishandeling: ’Eindelijk durf ik mijn verhaal te doen’

Anthonia Rochus, 21 jaar en slachtoffer van herhaaldelijk partnergeweld. Ⓒ Nieuwsblad/Eigen foto's

Ze was twintig, de wereld lag aan haar voeten en ze was smoorverliefd. Tot haar vriend losse handjes bleek te hebben. Na drie keer door hem te zijn afgetuigd was het eindelijk meer dan genoeg en stapte de Antwerpse Anthonia Rochus (21) naar de politie. Ze vond ook de moed om op sociale media over de fysieke agressie te spreken en haar verwondingen te tonen aan de wereld. „Ik kom hier sterker uit dan ooit.”