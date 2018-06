'Duurder uit met doorlopende reisverzekering' 

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl. "Voor wie binnen Europa blijft, is een doorlopende reisverzekering gemiddeld pas na ongeveer dertig vakantiedagen goedkoper dan een kortlopende verzekering. Buiten Europa is dat na 21 dagen het geval", aldus Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Het onderzoeksresultaat is opmerkelijk, want ruim driekwart van de Nederlanders beschikt over een doorlopende reispolis. Bulthuis denkt dat gemak hierbij een grote rol speelt.

"Je sluit één keer een reisverzekering af en hoeft niet meer telkens als je op vakantie of een weekendje weg gaat eraan te denken om een verzekering af te sluiten. Maar voor dat gemak betaal je in de meeste gevallen dus wel."

Wintersport

Degenen die naast een langere zomervakantie ook nog een week op wintersport gaan, kunnen wel voordeliger uit zijn met een doorlopende reisverzekering. Bulthuis: "Dit komt doordat je bij een wintersportvakantie een aanvullende wintersportdekking bij je reisverzekering nodig hebt. Deze aanvullingen zijn bij een doorlopende verzekering soms goedkoper." Zij adviseert ook te letten op de afsluitkosten bij reisverzekeringen.