Premier Rutte vraagt opnieuw aandacht voor zaak Ivana Smit

De minister-president heeft contact opgenomen met Anwar Ibrahim, die sinds november vorig jaar de nieuwe premier is van het land, blijkt uit de Moordcast, een podcast over moordzaken, die vanaf vrijdagmiddag te beluisteren is. Het ministerie van Algemene Zaken bevestigt het persoonlijke contact, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Onderste steen boven

Rutte had Ibrahims voorganger Ismail Sabri Yaakob eerder ook al gewezen op de noodzaak de trieste zaak goed te blijven onderzoeken. Yaakob gaf Rutte destijds de toezegging dat Maleisië zich „zal inspannen om de waarheidsvinding in de zaak van het in 2017 omgekomen model Ivana Smit te bespoedigen”, maar sinds die tijd lijkt er weinig meer gebeurd.

Ivana Smits lichaam werd gevonden in in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, na een val van een flat.

Volgens Diekstra heeft de nieuwe premier ook beloofd zijn volledige medewerking te verlenen. „Hij kende ook meerdere feiten over de Ivana-zaak, waaruit blijkt dat hij zich erin heeft verdiept”, zegt de advocaat die zich al vanaf het eerste moment voor de nabestaanden inzet om de onderste steen boven te krijgen. De Maleisische advocaat van de familie is inmiddels ook op de hoogte, voegt hij toe.

’Ernstig falen’

Karin Verstappen, de moeder van Smit, riep afgelopen december de hulp in van Rutte om meer duidelijkheid te krijgen over de dood van haar 18-jarige dochter. Ze hoopte dat Rutte de Maleisische autoriteiten zou aanspreken „op hun ernstige falen.” „U bent als premier eigenlijk de enige die nog echt iets kan betekenen vanuit de Nederlandse overheid, zeker nu anderen het laten afweten. Niet alleen kunt u dat, maar eigenlijk vind ik dat u het verplicht bent om in te grijpen. Om gerechtigheid voor Ivana af te dwingen.”

De zaak van Ivana Smit Ⓒ Eigen foto

Val van de flat

Smit overleed na de val van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur nadat ze de avond had doorgebracht met het Amerikaans echtpaar Johnson. De zaak wordt door de Maleisische politie als een misdrijf gezien, maar het onderzoek ligt al een tijd stil en vorderingen in het onderzoek zijn niet geboekt.

Luna, de vrouw van Alex Johnson, bij wie Ivana op bezoek was de avond voor haar dood. Ⓒ Eigen foto

De familie gelooft niet dat ze door een ongeluk vanaf de twintigste verdieping naar beneden is gevallen en heeft altijd veel kritiek op het politieonderzoek gehad. Nadat de rechtbank in Kuala Lumpur eerst oordeelde dat er sprake was van een ongeluk, stelde het Maleisische gerechtshof eind 2019 dat het model uit Sittard ’omkwam door het handelen van derden’ en werd het een moordonderzoek.

Rol van ondernemer

Maar dat moet uitgerekend worden gedaan door dezelfde teamleider en agenten die eerder nadrukkelijk repten van een ongeval. „Het is niet te verdragen”, zei de gebroken moeder al eerder. „De politie heeft haar werk ontzettend slecht uitgevoerd, maar er ook alles aan gedaan om de zaak zo snel mogelijk te begraven.”

Inmiddels is ook de dubieuze rol van een Maleisische onderminister naar boven gekomen. „Die bleek op de lijst van adviseurs van het bedrijf van verdachte Alex Johnson te staan”, zegt Diekstra. „Daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij plaatsen.”