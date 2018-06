Devil May Cry-maker komt met casual game

Volgens Dominic Matthews, productmanager bij Ninja Theory, is het een logische stap om met een downloadbaar spelletje te komen. ” De smartphone- en tabletmarkt is een fenomeen dat we als studio gewoon niet konden negeren en we zijn trots dat we samen mogen werken met één van de zwaargewichten in de industrie om Fightback naar de mobiele markt te brengen."

Het is nog niet bekend wanneer Fightback zal verschijnen.