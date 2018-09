Top 4 nationale parken in Duitsland

Krijtkust van Nationaal park Jasmund

Voor alle Nederlanders die de Waddeneilanden als favoriete vakantiebestemming hebben, hebben we een goede tip! Het Nationale Park Jasmund, gelegen op het gelijknamige Duitse waddeneiland, is het kleinste park van Duitsland maar wel een van de meest unieke.

Het schiereiland, behorend tot het eiland Rügen, is met name erg bekend vanwege de kenmerkende krijtrotsen aan de Oostzee. Naast de krijtrotsen is ook het grote beukenwoud erg indrukwekkend. Het is dan ook niet zonder reden dat dit sprookjesachtige bos in 2011 is opgenomen in de wereld erfgoederen lijst van de UNESCO.

Oerbossen in het Beierse woud

Het in 1970 gestichte Beierse woud, ook wel Nationaal park Bayerischer Wald genoemd, is het eerste Nationaal park van Duitsland en alleen hierom al een bezoek waard. Samen met het Bohemer woud is het Beierse woud het grootste aaneengesloten beschermde natuurgebied in centraal Europa. Dit Nationale park heeft werkelijk waar voor ieder wat wils. Van veengebieden tot de meest heldere bergbeekjes en natuurlijk het gletsjermeer van het park, Rachelsee. Heb je altijd al een keer hoog door de bomen heen willen lopen? Bezoek dan de ‘Tree Top Walk’ in Neuschönau.

Berchtesgaden Nationaal park

Het is niet voor niets altijd de favoriete vakantiebestemming van de Beierse koninklijke familie geweest. Berchestgaden heeft alles wat je in een ruige en indrukwekkende natuurbestemming zoekt. Het is het enige alpine Nationale park van Duitsland en een absolute must als jouw hart sneller gaat kloppen van berglandschappen, gletsjers en steile rotswanden.

Een onmisbaar hoogtepunt van dit park is het noorsachtige, kristalheldere meer, Königssee. Dierenliefhebbers raden we ook echt aan een bezoek aan dit Nationale Park te brengen. Zo zijn er diverse alpine soorten te spotten als de steenbok, de marmot, roofvogels, sneeuwhazen en de steenarend.

Nationaal park Sächsische Schweiz

Klimliefhebbers die nog nooit in dit Nationale park zijn geweest moeten direct hun agenda’s om te gooien en een bezoek te brengen aan dit gebied. Beklim de steile wanden van de bizarre rotsformaties die dit park kent en geniet van het spectaculaire uitzicht over de regio Sächsische Schweiz.

Voor diegenen die iets minder avontuurlijk zijn; huur een van de vele roeibootjes en bewonder vanaf de rivier, de Elbe, het unieke landschap. Ook historici kunnen volop genieten in het Nataionale park. Het erosielandschap komt namelijk uit de krijtperiode en is in Midden-Europa zeer uniek in zijn soort.

Meer informatie bij het Verkeersbureau van Duitsland of www.germany.travel.